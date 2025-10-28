Des centaines de contrôleurs aériens prennent un second emploi alors que la fermeture du gouvernement américain se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La fermeture du gouvernement américain accroît les risques pour la sécurité aérienne

Les retards de vols augmentent en raison du manque de personnel

Le syndicat demande une résolution de la fermeture du gouvernement; la FAA manque de 3 500 contrôleurs

Les contrôleurs font des petits boulots, du tutorat à l'épicerie

(Ajoute des précisions sur les emplois occupés par les contrôleurs au paragraphe 2, ajoute une citation d'un responsable syndical au paragraphe 3, ajoute les commentaires du président de la NATCA aux paragraphes 6 à 9) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

Des centaines de contrôleurs aériens américains ont pris un deuxième emploi après avoir manqué leur premier salaire complet en raison de la fermeture du gouvernement, ce qui a intensifié la pression sur un système de sécurité aérienne déjà très sollicité, a déclaré un responsable syndical.

Les contrôleurs aériens et les stagiaires prennent des emplois secondaires comme serveur, livreur de nourriture pour DoorDash DASH.O , chauffeur pour Uber UBER.N , font les courses pour Instacart et tuteurs de week-end pour joindre les deux bouts alors que le shutdown entre dans son 28ème jour. "Nous discutons avec nos collègues pour savoir comment obtenir des prêts à taux zéro", a déclaré à Reuters Mike Christine, vice-président régional de l'Est de l'Association nationale des contrôleurs aériens (NATCA). Les contrôleurs échangent des notes sur les entreprises qui reportent les paiements et sur celles qui font don de nourriture aux travailleurs, a-t-il ajouté. Ils n'ont pas reçu leur premier salaire complet mardi. Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire depuis que l'impasse budgétaire entre le président républicain Donald Trump et les démocrates du Congrès a déclenché le shutdown.

Les contrôleurs, qui n'ont reçu qu'un salaire partiel il y a deux semaines, se sont de plus en plus souvent fait porter pâle ces dernières semaines. Cela a entraîné des milliers de retards de vols par jour et des centaines d'annulations qui ont frustré le public et intensifié l'examen de l'impact du shutdown, augmentant la pression sur les législateurs pour qu'ils résolvent la situation. Le nombre de contrôleurs occupant un deuxième emploi est appelé à augmenter, car ils cherchent des moyens de payer leurs factures, a déclaré Nick Daniels, président de la NATCA, à la presse mardi à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington. "Ils sont des centaines à occuper un second emploi en ce moment même. Demain, ils seront des milliers", a déclaré ensuite M. Daniels à l'agence Reuters, à l'aéroport LaGuardia de New York, alors que les contrôleurs distribuaient des tracts aux voyageurs de passage, les exhortant à contacter leurs autorités locales pour mettre fin à la fermeture du gouvernement.

Il a ajouté que l'absence de salaire constituait une distraction dangereuse. Pour les jeunes contrôleurs qui viennent de traverser le pays pour commencer leur premier emploi, qui sont en formation ou qui n'ont pas encore accumulé d'économies, la pression financière est plus prononcée.

"Ils sont les plus vulnérables. Ce sont eux qui ressentent le plus cet impact", a déclaré M. Daniels.

AUGMENTATION DES RETARDS

Le manque de personnel pendant la fermeture du gouvernement a perturbé à plusieurs reprises le secteur de l'aviation, avec près de 7 000 vols retardés lundi et 8 800 dimanche. À 17 heures ET (2100 GMT) mardi, environ 3 000 vols étaient retardés, selon FlightAware, un site web de suivi des vols. Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré mardi que les absences des contrôleurs aériens en étaient la cause principale. Il a précisé que 44 % des retards enregistrés dimanche et 24 % de ceux enregistrés lundi étaient dus à des absences de contrôleurs aériens, contre 5 % en moyenne avant la fermeture. Même avant la fermeture, l'Administration fédérale de l'aviation manquait d'environ 3 500 contrôleurs aériens pour atteindre les niveaux d'effectifs ciblés, beaucoup d'entre eux effectuant déjà des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours. M. Duffy s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'aéroport LaGuardia, entouré de contrôleurs aériens et du président de leur syndicat. Il s'agit de la dernière d'une série d'apparitions dans les aéroports visant à inciter les démocrates à renoncer à leur opposition aux projets de loi sur le financement du gouvernement proposés par les républicains.

Il a déclaré qu'il était toujours possible de voler en toute sécurité et que la FAA ralentirait les vols si les contrôleurs n'étaient pas au travail dans certaines tours.

Le ministère n'a pas été en mesure de trouver des fonds pour payer les contrôleurs, a déclaré M. Duffy, qui a exhorté les démocrates à voter en faveur de l'ouverture du gouvernement.

"Ne prenez pas notre ciel en otage", a déclaré M. Duffy. "Nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre pour payer les gens" Les démocrates affirment que les républicains refusent de négocier et sont responsables de la poursuite de la fermeture du gouvernement. Selon FlightAware, 34 % des vols de Southwest Airlines LUV.N ont été retardés lundi, contre 29 % pour American Airlines

AAL.O . United Airlines UAL.O a vu 19 % de ses vols retardés et Delta Air Lines DAL.N 22 %. En 2019, lors d'une fermeture gouvernementale de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs aériens et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle des aéroports.

Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington, et les perturbations des vols ont été reconnues comme ayant incité le gouvernement à mettre fin à la fermeture.