Des anciens de Cinven et Partners Group lancent un nouveau fonds

(NEWSManagers.com) - La France du private equity compte un nouvel acteur : Arev Partners. Cette société de gestion dédiée aux petites et moyennes entreprises a vu le jour en début d’année, sous l’impulsion de deux professionnels chevronnés, Xavier Geismar et Julien Lammoglia. Le premier était associé chez Cinven, où il a œuvré pendant près de vingt ans, tandis que le second avait endossé le rôle de vice-président senior au sein de Partners Group en 2019, après onze années passées chez Cinven. Deux profils très familiers des grandes opérations, qui ont pourtant décidé de jouer la carte du «small». «Nous voulions investir dans l’univers des entreprises de plus petites tailles car il présente l’avantage d’être suffisamment vaste pour apporter un flux conséquent d’opportunités. A contrario, le large cap est de plus en plus concurrentiel, pour un nombre de transactions relativement faible», explique Julien Lammoglia, associé et cofondateur d’Arev Partners.

En filigrane, l’espoir de rendements supérieurs est aussi bien présent. Au cours des dernières années, la présence accrue des grands fonds de pension étrangers, et plus particulièrement canadiens (Ontario Teachers’ Pension Plan, CPP Investment Board…), a exercé une pression à la baisse sur les exigences de rendement lors de certaines grandes opérations de LBO. Un phénomène qui échappe pour l’heure au small cap.

Le passage du large au smid cap pourrait toutefois être perçu comme une prise de risque des deux fondateurs. Mais elle s’est surtout avérée être un atout dans la levée de leur premier fonds. Grâce à leur réseau, le véhicule luxembourgeois est en effet parvenu à empocher 300 millions d’euros en ne misant que sur des investisseurs particuliers, le plus souvent d’anciens dirigeants. Une prouesse. Les quelques nouvelles sociétés de gestion de private equity récemment mises en orbite ont toutes fait appel aux grands institutionnels.

Chez Lauxera Capital Partners, qui vient de lever 260 millions d’euros pour son premier fonds growth dans le secteur médical, près de 20% des engagements émanent de l’initiative Tibi. Covea, Candriam et Bpifrance sont de la partie. Même son de cloche chez Aldebaran, dont la fondatrice Amélie Brossier s’est attiré les faveurs de Bpifrance, du Fonds européen d’investissement ou bien encore d’AG2R La Mondiale, dans le cadre du premier closing à 130 millions d’euros de son fonds dédié aux situations spéciales.

Six à huit participations

Autre particularité : le premier fonds d’Arev Partners sera concentré sur six à huit participations. Un risque plus élevé que le gérant prévoit de réduire par une implication forte. Il entend notamment offrir l’opportunité à son réseau de dirigeants de co-investir à ses côtés et de prendre une place au conseil d’administration de la participation. « Nous allons faire autant que possible des opérations primaires, pour accentuer le levier opérationnel tout en mettant à contribution notre réseau », détaille le co-fondateur, revendiquant au passage son aversion pour les investissements de court-terme.

Depuis le début de l’année, lui et son associé ont fait le tour des boutiques de fusions-acquisitions pour préparer le terrain, afin de ne pas manquer des opportunités d’investissement. Les deux associés entendent aussi prochainement recruter deux professionnels de l’investissement familiers des PME. Arev Partners a placé la France au centre de sa stratégie, mais prévoit aussi d’investir dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest.