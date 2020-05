Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des aides pour les compagnies aériennes ultramarines Reuters • 12/05/2020 à 17:12









DES AIDES POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES ULTRAMARINES PARIS (Reuters) - La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a déclaré mardi que l'Etat continuerait à aider les petites compagnies aériennes qui déservent les territoires de la France d'outre-mer. "Au-delà d'Air France, nous accompagnerons les autres compagnies aériennes (qui) ont un rôle essentiel de continuité territoriale", a dit la ministre, citant Air Austral, Air Caraïbes, Aircalin, Air Tahiti Nui et Air Saint-Pierre. Lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, Annick Girardin a annoncé la mise en place d'un groupe de travail afin d'aider ces compagnies, en plus des prêts garantis déjà accordés. (Elizabeth Pineau)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.54%