Des agents de l'immigration américains arrêtent des centaines de personnes lors d'un raid dans une usine Hyundai de Géorgie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un raid interrompt la construction d'une grande usine de batteries automobiles

Le projet fait partie de l'investissement le plus important dans l'État de Géorgie

L'administration du président Donald Trump multiplie les enquêtes sur les pratiques en matière d'emploi

La Corée du Sud appelle à la protection de ses entreprises et de ses citoyens

Des centaines d'ouvriers d'une usine de batteries automobiles de Hyundai Motor 005380.KS en construction en Géorgie ont été arrêtés lors d'un grand raid des autorités américaines jeudi en fin de journée, interrompant les travaux d'une usine qui constitue l'un des principaux investissements du constructeur automobile coréen aux Etats-Unis.

Environ 475 travailleurs ont été arrêtés, selon les responsables américains de l'immigration, ce qui en fait la plus grande opération d'application de la loi sur un seul site dans l'histoire du département américain de la sécurité intérieure (DHS).

L'administration du président Donald Trump a intensifié la répression contre les immigrés, perturbant les entreprises dans tout le pays, alors même que la Maison-Blanche a encouragé les investisseurs étrangers à affluer davantage.

Les arrestations pourraient exacerber les tensions entre Washington et Séoul, un allié et un investisseur clé des États-Unis. Les pays sont en désaccord sur les détails d'un accord commercial qui comprend 350 milliards de dollars d'investissements. Le mois dernier, la Corée du Sud s'est engagée à investir 150 milliards de dollars dans les États-Unis, dont 26 milliards de dollars de la part de Hyundai Motor, lors d'un sommet entre les dirigeants des deux pays.

Les responsables de la sécurité intérieure ont déclaré que les travailleurs arrêtés n'avaient pas le droit de travailler aux États-Unis après avoir franchi illégalement la frontière ou dépassé la durée de validité de leur visa. L'enquête s'est déroulée sur plusieurs mois, a déclaré Steven Schrank, agent spécial chargé des enquêtes pour la Géorgie, lors d'une conférence de presse.

"Il ne s'agissait pas d'une opération d'immigration au cours de laquelle des agents se sont rendus sur les lieux, ont rassemblé des gens et les ont mis dans des bus", a-t-il déclaré.

Sous la présidence de Donald Trump, le service de l'immigration et des douanes (ICE), qui fait partie du ministère de la sécurité intérieure, a été le moteur de la vaste campagne de répression menée par le dirigeant républicain à l'encontre des migrants, grâce à un financement record et à une nouvelle marge de manœuvre pour mener des raids.

Donald Trump a déclaré vouloir expulser "les pires des pires" criminels, mais les chiffres de l'ICE ont montré une augmentation du nombre de non-criminels interpellés. Les défenseurs des droits ont dénoncé ces raids.

Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a exprimé ses regrets et son inquiétude face à ce raid. "Les activités économiques de nos entreprises qui investissent aux États-Unis et les intérêts de nos citoyens ne doivent pas être indûment violés par les forces de l'ordre américaines", a déclaré vendredi le porte-parole du ministère, Lee Jae-woong, dans un communiqué.

Un représentant du gouvernement sud-coréen a déclaré que les travailleurs étaient détenus dans un centre de détention de l'ICE. M. Schrank a déclaré que la plupart des 475 personnes étaient des ressortissants coréens, tandis que les médias coréens locaux ont indiqué qu'environ 300 personnes détenues étaient des ressortissants sud-coréens.

Un porte-parole de Hyundai a déclaré: "Nous comprenons qu'aucune des personnes détenues n'est directement employée par Hyundai Motor Co. Nous accordons la priorité à la sécurité et au bien-être de toutes les personnes travaillant sur le site et nous nous conformons à toutes les lois et réglementations en vigueur dans tous les pays où nous opérons"

Un porte-parole du partenaire de Hyundai dans la coentreprise de batteries, le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solutions, a déclaré dans un communiqué qu'il coopérait et qu'il avait interrompu les travaux de construction. L'installation, une coentreprise entre LGES et Hyundai Motor, devait commencer à fonctionner à la fin de cette année, selon LGES.

Les actions de LGES ont chuté de 2,3 %.

Hyundai a déclaré que sa production de véhicules électriques sur le site tentaculaire n'était pas affectée.

LES PLUS GROS INVESTISSEMENTS EN GÉORGIE

En 2023, Hyundai Motor Group et LG Energy Solution ont annoncé la création d'une entreprise de 4,3 milliards de dollars pour produire des cellules de batteries pour véhicules électriques, chaque entreprise détenant une participation de 50 %. L'usine fournira des batteries pour les modèles EV de Hyundai, Kia et Genesis.

L'usine de batteries fait partie des investissements de 12,6 milliards de dollars de Hyundai dans l'État, y compris l'usine automobile du constructeur qui vient d'ouvrir, dans ce qui serait "le plus grand projet de développement économique dans l'histoire de l'État"

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme portant un gilet avec les lettres HSI, acronyme de Homeland Security Investigations, disant à des ouvriers portant des gilets de sécurité jaunes: "Nous avons un mandat de perquisition pour l'usine: "Nous avons un mandat de perquisition pour l'ensemble du site. Nous avons un mandat de perquisition pour l'ensemble du site. Nous avons un mandat de perquisition pour l'ensemble du site. Nous avons besoin que les travaux cessent immédiatement