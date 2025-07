Dernier Rapport Indépendant sur ALRPD Publié par The Zephirin Group

Londres, Royaume-Uni – 28 julliet 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), entreprise internationale spécialisée dans les technologies de la santé et le bien-être, informe qu’un rapport actualisé d’analyse financière sur Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD) a été publié par The Zephirin Group, en date du 25 juillet 2025.



Ce rapport fournit une analyse indépendante de la situation financière de l’entreprise, de ses récents développements opérationnels et de ses perspectives de marché. Face à l’intérêt croissant des investisseurs pour les fondamentaux soutenant la performance de Rapid Nutrition, cette mise à jour offre un aperçu approfondi des indicateurs clés, de l’exécution de la stratégie et des initiatives d’expansion internationale.



Le rapport complet est disponible sur le site internet de l’entreprise.



https://fr.rnplc.com/investors/presentations/disclaimer/