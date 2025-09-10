Dermata Therapeutics progresse grâce à l'évolution de ses produits contre l'acné

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Dermata Therapeutics DRMA.O augmentent de 9,8 % à 5,70 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle se concentre sur les produits dermatologiques en vente libre qui peuvent être vendus directement aux consommateurs

** La société prévoit de développer un kit d'acné à usage hebdomadaire utilisant un ingrédient actif approuvé en vente libre combiné à sa technologie Spongilla

** Le kit contre l'acné devrait être lancé à la mi-2026, selon la société

** Dans le cadre de sa réorientation, la société a retiré sa demande de mise sur le marché de Xyngari auprès de la FDA, un médicament qu'elle développait pour traiter la rosacée modérée à sévère

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 61,6 % depuis le début de l'année