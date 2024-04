Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Derichebourg: repli attendu d'EBITDA courant au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Dans un point sur son activité, Derichebourg indique qu'il devrait dégager sur son premier semestre comptable un EBITDA courant entre 140 et 145 millions d'euros, en retrait de l'ordre de 35 à 40 millions par rapport à l'an passé.



Le groupe de services explique que l'impact financier de la cyberattaque qu'il a subi en novembre, et qui a perturbé le déroulement de ses activités, s'avère plus important qu'initialement anticipé et est estimé entre 15 et 20 millions d'euros.



Par ailleurs, Derichebourg a fait face à une conjoncture économique dégradée sur ses marchés et en conséquence, les achats de déchets métalliques de l'activité recyclage ont baissé de 5% environ sur les six premiers mois.





