Derichebourg: hausse de plus de 100% du résultat net information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 1,7 milliard d'euros sur le premier semestre de l'exercice 2024-2025, proche de celui de l'exercice précédent (-2 %).



Dans l'activité Recyclage, le chiffre d'affaires diminue de 1,7 % et dans l'activité Services aux Collectivités le repli est de 7,8 %.



L'EBITDA courant s'élève à 162,1 ME, en progression de 14,1 %. Sur 12 mois glissants, l'EBITDA courant est de 350 ME. Le résultat opérationnel s'élève à 80,1 ME en progression de 16,5 % par rapport à l'an passé.



Le résultat net de l'ensemble consolidé est de 64,0 ME pour le premier semestre de l'exercice 2024-2025. Le résultat net part du Groupe s'élève à 63,2 ME en hausse de plus de 100% par rapport à la période de l'exercice passé.





