Derichebourg : dévisse de -18% vers 4,75E information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 09:46









(Zonebourse.com) - Derichebourg annonce une révision à la baisse de son objectif d'EBITDA -15% (de 300 à 310 millions d'euros contre 350 MnsE initialement prévu) et la sanction boursière est lourde : le titre dévisse de -18% vers 4,75E et retrace ses planchers annuels du 4 avril dernier (4,52E au plus bas en intraday).

L'objectif suivant pourrait être le comblement du 'gap' des 4,458% du 5 décembre 2024.





Valeurs associées DERICHEBOURG 5,1550 EUR Euronext Paris -12,03%