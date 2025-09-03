 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 713,68
+0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Derichebourg : dévisse de -18% vers 4,75E
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 09:46

(Zonebourse.com) - Derichebourg annonce une révision à la baisse de son objectif d'EBITDA -15% (de 300 à 310 millions d'euros contre 350 MnsE initialement prévu) et la sanction boursière est lourde : le titre dévisse de -18% vers 4,75E et retrace ses planchers annuels du 4 avril dernier (4,52E au plus bas en intraday).
L'objectif suivant pourrait être le comblement du 'gap' des 4,458% du 5 décembre 2024.

Valeurs associées

DERICHEBOURG
5,1550 EUR Euronext Paris -12,03%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank