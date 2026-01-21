Déploiement de la fibre : l'UE épargne les plateformes du financement

La couverture totale du réseau fibre et 5G a été décalée à 2035 par les instances européennes. ( AFP / JULIE SEBADELHA )

L'Union européenne renonce à faire contribuer les géants du numérique à l'investissement des réseaux fibre et 5G. La couverture complète est désormais prévue pour 2035.

L'UE a évalué à plus de 200 milliards d'euros les investissements à réaliser pour équiper l'ensemble des foyers de connexions très haut débit via la 5G et la fibre d'ici 2030 .

Les opérateurs voulaient que les géants de la tech, dont les contenus utilisent l'essentiel de la bande passante en Europe, à l'image de Netflix ou Google (maison mère de YouTube), soient mis à contribution.

Mais dans son projet de loi sur les réseaux numériques (Digital networks act) présenté ce mercredi 21 janvier, la Commission a confirmé y avoir renoncé.

Ce texte consacre le principe de la "neutralité du net" , selon lequel les fournisseurs d'accès à internet (FAI) n'ont pas le droit de moduler la vitesse de débit de leurs clients en fonction des contenus. Et à ce titre, il ne prévoit pas de contribution des plateformes numériques au financement des réseaux.

Fibre et 5G : échéance repoussée à 2035

Cependant, les organisations de la tech, à l'instar du CCIA, un des principaux lobbys du secteur, ne sont pas totalement convaincues.

Car le projet de loi prévoit d'instaurer une nouvelle procédure de "coopération" et d'arbitrage "volontaire" en cas de conflits entre les opérateurs et les plateformes , ce qui laisse, selon le CCIA, "la porte ouverte" à une éventuelle mise à contribution de ces dernières.

Par ailleurs, le projet de loi réaffirme la nécessité de mener à bien le déploiement de la 5G et de la fibre dans toute l'UE, tout en donnant plus de temps pour achever cette transition . Il donne jusqu'en 2035 aux opérateurs, soit cinq ans de plus qu'envisagé jusqu'ici, pour mettre un terme à leurs réseaux cuivre, en raison du retard accumulé par certains d'entre eux pour passer à la fibre optique.

"La plupart des pays ont bien avancé, mais il y en a sept qui sont désormais en retard", a expliqué lors d'une conférence de presse Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission en charge du Numérique, rappelant que "notre objectif est d'avoir 100% de fibre à l'avenir, parce que cela apportera évidemment de meilleurs débits aux consommateurs et aux entreprises".