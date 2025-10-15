 Aller au contenu principal
Départ du directeur financier du fabricant de dispositifs médicaux Becton Dickinson ; les actions chutent
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations du directeur général aux paragraphes 5 et 9; détails dans l'ensemble de l'article)

Becton Dickinson BDX.N a annoncé mercredi que son directeur financier Chris DelOrefice quittera la société le 5 décembre, après quatre années passées au sein du fabricant d'appareils médicaux.

Les actions de la société ont chuté de 5,8 % à 176 $ dans les échanges prolongés.

La société a déclaré qu'elle recherchait un successeur permanent et a nommé l'initié Vitor Roque, vice-président senior des finances, unités commerciales, en tant que directeur financier intérimaire.

Roque assumera cette fonction après le départ de DelOrefice. DelOrefice a informé la société de son intention de démissionner le 9 octobre, afin de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle, a déclaré Becton dans un document réglementaire.

"Vitor apporte une connaissance approfondie de l'entreprise, ayant occupé un large éventail de postes de direction financière au cours de ses deux décennies chez BD", a déclaré Tom Polen, directeur général de l'entreprise.

Becton a également déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice ajusté de 2025 soit égal ou supérieur au point médian de sa précédente fourchette de prévisions, à savoir 14,30 $ à 14,45 $ par action.

Le fabricant d'appareils médicaux a affiché un chiffre d'affaires préliminaire d'environ 21,8 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, ce qui correspond aux estimations des analystes.

Il a déclaré un chiffre d'affaires préliminaire d'environ 5,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, soit une augmentation d'environ 8,3 % sur une base déclarée. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 5,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Polen a déclaré que la société continuait à "naviguer dans un environnement macro dynamique qui a eu un impact plus important que prévu ce trimestre", en particulier dans des domaines tels que les systèmes pharmaceutiques, les vaccins et la recherche universitaire et gouvernementale dans le domaine des biosciences.

Les entreprises des sciences de la vie ont signalé l'incertitude liée aux réductions proposées par l'administration Trump pour les subventions fédérales à la recherche.

Valeurs associées

BECTON DICKINSON
186,830 USD NYSE -0,80%
