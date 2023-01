Départ du directeur des opérations de Copenhagen Infrastructure Partners

(NEWSManagers.com) - Stig Pastwa, partner et directeur des opérations de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), va partir, selon un communiqué de presse. Il conserve toutefois un rôle de conseiller senior pour la levée de fonds du véhicule Fund V. CIP n’a pas encore annoncé de remplaçant.

Stig Pastwa est arrivé chez CIP en 2019 comme partner et directeur des finances. Il a été promu au rang de directeur des opérations en 2022, chargé de diriger la plateforme de la gestion de fonds. Auparavant, il a été directeur financier de plusieurs entreprises danoises, dont TDC Group, une entreprise de télécommunication. Il a également travaillé chez Saxo Bank, d’abord comme directeur des opérations de 2009, avant d’être promu directeur commercial en 2011. Il a travaillé chez ISS pendant plus de 10 ans, où il a occupé le poste de vice-président senior chargé des fusions et acquisitions de 1998 jusqu’à sa promotion au poste de directeur des opérations en 2006. Il a aussi été directeur financier chez AP Moller-Maersk où il a travaillé entre 1986 et 1998.