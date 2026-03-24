 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Départ du CEO d'Ahold Delhaize USA prévu fin juin
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 14:26

Ahold Delhaize annonce qu'au terme d'une carrière de 36 ans au sein du groupe, JJ Fleeman quittera son poste de CEO d'Ahold Delhaize USA, à compter de fin juin 2026, afin de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle.

Tout au long de sa carrière au sein du distributeur alimentaire, il a occupé une grande variété de postes de direction exécutive. Il a été nommé CEO d'Ahold Delhaize USA et membre du conseil de direction d'Ahold Delhaize lors de l'assemblée des actionnaires de 2023.

"Nous nous engageons à assurer une transition ordonnée et à garantir une attention continue portée à l'exécution de notre stratégie Growing Together ", indique Wiebe Draijer, président du conseil de surveillance du groupe belgo-néerlandais.

Valeurs associées

KON AH DEL
40,4000 EUR Euronext Amsterdam +0,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank