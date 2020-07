Départ de la responsable développement durable de Danske Bank

(NEWSManagers.com) - Ulrika Hasselgren a démissionné de Danske Bank où elle était responsable mondiale du développement durable et de l' investissement à impact. L' intéressée avait rejoint la banque danoise en février 2018, d' abord en tant que directrice de l' investissement responsable, puis du développement durable et de l' investissement à impact. Avant cela, Ulrika Hasselgren travaillait chez ISS où elle était managing director, responsable mondiale de la stratégie investissement responsable et de l' intégration ESG.