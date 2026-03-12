 Aller au contenu principal
Départ à la retraite de Rajesh Jha, responsable de l'unité "expériences et appareils" de Microsoft
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rajesh Jha, l'un des principaux dirigeants de Microsoft MSFT.O qui supervise des produits tels que Windows et les applications Microsoft 365 comme Word et Teams, a annoncé sa retraite jeudi après plus de trois décennies passées au sein de l'entreprise.

Jha, qui dirige l'unité Experiences + Devices, quittera son poste actuel le 1er juillet et restera chez Microsoft dans un rôle de conseiller, selon un mémo partagé avec les employés de l'entreprise.

Le groupe travaille également sur le matériel de Microsoft, comme les ordinateurs personnels Surface.

Jha a également annoncé les promotions de Jeff Teper au poste de vice-président exécutif et de Sumit Chauhan et Kirk Koenigsbauer au poste de président, précisant que le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, et lui-même avaient planifié la succession depuis un certain temps.

"Rajesh a été une constante tout au long de ma vie chez Microsoft", a déclaré M. Nadella.

Le mois dernier, la société a annoncé le départ à la retraite de son directeur de la division jeux Phil Spencer et a nommé l'initiée Asha Sharma au poste de vice-présidente exécutive et directrice générale de l'unité.

