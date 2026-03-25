Denali Therapeutics grimpe en flèche après l'approbation par la FDA d'une thérapie contre les maladies génétiques

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25 mars - ** Les actions de Denali Therapeutics DNLI.O ont augmenté de 3,6 % à 21,72 $ après que la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le traitement de la société pour une maladie génétique rare

** Commercialisé sous le nom d'Avlayah , le traitement enzymatique de substitution est destiné à traiter le syndrome de Hunter

** Le syndrome de Hunter est causé par un manque d'enzyme iduronate-2-sulfatase, qui entraîne l'accumulation de certaines molécules de sucre dans le cerveau et le corps

** Avlayah est conçu pour remplacer l'enzyme manquante et s'attaquer à la progression sous-jacente de la maladie

** L'approbation marque la première autorisation réglementaire aux États-Unis pour le DNLI

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action DNLI a progressé de 32,4 % depuis le début de l'année, après une chute de 18,9 % en 2025