Denali perd du terrain alors que Takeda abandonne son partenariat pour un médicament contre la démence

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6 avril - ** Les actions de Denali Therapeutics DNLI.O chutent de 4,3 % à 19,76 $, mettant fin à une série de trois jours de hausse

** La société japonaise Takeda Pharmaceutical 4502.T mettra fin à son partenariat pour développer le DNL593, un médicament expérimental contre une forme rare et agressive de démence, a déclaré DNLI vendredi

** La décision a été motivée par des considérations stratégiques et n'est pas liée à des données d'efficacité ou de sécurité, a déclaré Denali

** Le partenariat a été signé en 2018, pour développer et commercialiser trois thérapies pour les maladies neurodégénératives

** Denali prévoit de communiquer les résultats de l'essai de phase précoce à intermédiaire en cours du DNL593 d'ici la fin de 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 19,3 % depuis le début de l'année