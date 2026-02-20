 Aller au contenu principal
Démission du directeur général de SPAR (Afrique du Sud), qui sera remplacé par un directeur financier
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 09:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du distributeur sud-africain de produits alimentaires SPAR

SPPJ.J , Angelo Swartz, a démissionné avec effet au 28 février et sera remplacé par le directeur financier Reeza Isaacs, a annoncé la société vendredi.

* Angelo Swartz a servi le groupe pendant 19 ans, notamment en tant que directeur général du groupe depuis octobre 2023.

* Au cours de son mandat, il a mené l'entreprise à travers une période difficile de stabilisation opérationnelle, de simplification du portefeuille et de renforcement du bilan, a déclaré SPAR.

* Swartz restera à la disposition du groupe au cours des trois prochains mois pour faciliter la transition et aider à mener à bien les initiatives stratégiques en cours.

* Swartz sera remplacé par le directeur financier Isaacs à partir du 1er mars.

* L'actuelle directrice des opérations, Megan Pydigadu, a été nommée directrice financière à compter du 1er mars.

