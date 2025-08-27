Delta va payer 78,75 millions de dollars pour résoudre le litige relatif au déversement de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Delta Air Lines DAL.N a accepté de payer 78,75 millions de dollars pour résoudre un recours collectif concernant un déversement de carburant en 2020 qui a inondé des dizaines de milliers de propriétés, y compris des maisons et des écoles, dans les comtés de Los Angeles et d'Orange en Californie.

Une proposition de règlement préliminaire a été déposée cette semaine auprès du tribunal fédéral de Los Angeles et doit être approuvée par un juge.

L'affaire découle d'un incident survenu le 14 janvier 2020 , au cours duquel le vol Delta 89 à destination de Shanghai au départ de Los Angeles, transportant 167 passagers et membres d'équipage, a perdu sa poussée peu après le décollage.

Les pilotes de Delta ont largué environ 15 000 livres (6 804 kg) de kérosène du Boeing 777 avant de retourner à l'aéroport international de Los Angeles, afin de réduire les risques d'un atterrissage d'urgence en surcharge. Plusieurs dizaines de personnes au sol ont été traitées pour des blessures légères.

Les propriétaires ont déclaré que les pilotes avaient inutilement largué du carburant à basse altitude au-dessus de zones densément peuplées, au lieu de le larguer au-dessus de l'océan Pacifique ou à haute altitude pour qu'il se dissipe, ou de brûler du carburant en effectuant un circuit d'attente. Ils ont demandé à Delta de réparer les dégâts.

Delta a nié toute faute et a déclaré avoir conclu un accord pour éviter l'incertitude, les distractions et le coût d'un procès.

La compagnie aérienne basée à Atlanta a également déclaré que les pilotes et le personnel de cabine du vol 89 "ont fait exactement ce que la réglementation fédérale et leur formation approuvée par la FAA leur demandaient de faire pour répondre à cette urgence en vol et assurer la sécurité des passagers, de l'équipage et des personnes au sol."

Une enquête de l'administration fédérale de l'aviation a par la suite innocenté les pilotes, a indiqué Delta.

Le montant net du règlement, après déduction des frais de justice, pourrait s'élever à 50,6 millions de dollars et être distribué aux propriétaires ou aux résidents d'environ 38 000 propriétés, selon les documents du tribunal.

Filippo Marchino, avocat des plaignants, a déclaré dans un communiqué que l'accord était juste et raisonnable, et qu'il compenserait "les familles qui travaillent dur et qui n'ont demandé que le respect et un traitement juste, et qui méritent à juste titre ce résultat."

L'affaire est In re Delta Air Lines Inc, U.S. District Court, Central District of California, No. 20-00786.