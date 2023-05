Delta Plus - L'Argentine fait la croissance - Achat - Obj. 100,6 € - Pot. +52,4%

Delta plus publie un T1 nettement supérieur à nos attentes en progression +8,2% et surtout de +10,6% à périmètre et taux de change constant.

La hausse de l'activité repose intégralement sur l'Argentine avec un apport à périmètre et taux de change constant de 9 M€ sur les +10,5 M€. L'activité en Argentine a été multipliée par plus de 4 du fait 1/ de la levée des contrainte administratives à l'importation et 2/ à la très forte inflation. En effet, en 2022 cette dernière, qui était déjà de 94,8% sur un an, est passée à 98,8% en janvier 2023, 102,5% en février et 104,3% en mars (source : Insituto Nacional de Estadistica y censos) ce qui est le niveau le plus élevé depuis 1991. Le gouvernement argentin visait +60% en 2023, le début d'année semble lui donner tort. Dès lors, l'Argentine pourrait être une source de croissance pour Delta Plus mais désormais l'effet inflation sera absorbé par l'effet devise. Ainsi groupe estime que les choses devraient revenir à la normale les prochains mois.