DELTA PLUS GROUP : Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Drypro, leader sur le segment des bottes de travail haut de gamme au Mexique

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de développement géographique et de renforcement sur les segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Après l'acquisition, en Janvier 2020, de deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en Europe, le Groupe Boots Company en Italie et les activités de Netco Safety en France, dans le but d'accélérer son développement sur ce segment de produits et d'en devenir un acteur de référence, Delta Plus Group annonce ce jour l'acquisition de 100% des actions de la société Hunter Manufactura S.A de C.V (Drypro) dans le double but de consolider le développement de son activité « Bottes de travail », et d'initier une présence géographique au Mexique, pays à fort potentiel de croissance.

Drypro

Créée il y a plus de 10 ans à Zapopan (Etat de Jalisco au Mexique), Drypro conçoit et fabrique une gamme de bottes de travail en PVC haut de gamme, à destination notamment de l'industrie alimentaire.

La société a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires de 122 millions de Pesos Mexicains (6 millions d'Euros), en croissance de 14% par rapport à 2020.

Elle ambitionne pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires d'environ 150 millions de Pesos (7,5 millions d'Euros).

Sa rentabilité opérationnelle est similaire à celle de Delta Plus Group.

Grâce à son unité de production, constituée de trois machines à injection, Drypro produit 90% des produits vendus par la société.

La société emploie 45 personnes.

Hunter Manufactura S.A de C.V, qui commercialise plus de 70% de ses produits sous sa marque (Drypro) a produit plus de 670,000 paires de bottes en 2021.

Elle s'est constituée au fil des années un portefeuille d'une centaine de clients fidèles, composé majoritairement de distributeurs EPI, mais également de quincailleries et d'industriels utilisateurs finaux.

La société réalise plus de 90% de chiffre d'affaires au Mexique.

Drypro a su s'imposer comme le leader du segment haut de gamme sur son marché, en capitalisant sur la qualité de ses produits et sur l'innovation, tout en développant une connaissance pointue du marché, des distributeurs et des utilisateurs finaux.

L'intégration de Drypro au sein de Delta Plus Group va permettre au Groupe de bénéficier d'une nouvelle plateforme de croissance en Amérique, tout en contribuant au projet initié en 2020 de devenir un acteur leader du marché de la botte de travail au niveau mondial.

Une collaboration étroite avec les équipes locales va permettre à Drypro d'élargir son catalogue de produits afin de proposer une offre multi-familles « EPI » de référence sur le marché mexicain.

Concomitamment, la mise en commun des compétences de Drypro et de Delta Plus Group dans le domaine de la botte de travail va permettre à la société d'accélérer sa croissance sur ses marchés historiques, et de trouver sur le continent américain des relais de croissance importants à travers du réseau de filiales Delta Plus déjà implantées.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé fin Juillet 2022 un chiffre d'affaires semestriel record de 204,9M€, en croissance de +22,8% par rapport à 2021, et plus récemment, le 5 septembre 2022 un résultat opérationnel courant de 24,8M€ pour les six premiers mois de l'année, en hausse de +7,9%.

Delta Plus Group a démontré depuis deux ans sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant à travers 9 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Les premiers mois d'intégration des nouvelles filiales acquises en 2022, Maspica et Safety Link (contribution au chiffre d'affaires proche de 25M€ au premier semestre) sont très satisfaisants.

Combinées à l'intégration du chiffre d'affaires de Drypro à compter du second semestre 2022, ces performances permettent de revoir légèrement à la hausse l'objectif initial de l'effet périmètre sur le chiffre d'affaires, qui s'établit désormais à 14% sur l'ensemble de l'année.

Le Groupe ambitionne toujours par ailleurs pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit de contextes macro-économique et géopolitique très incertains.

En effet, le premier semestre a été marqué par des évènements qui font peser sur la suite de l'année 2022 des incertitudes sur le niveau de rentabilité à court terme : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine, persistance d'importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix des matières premières et de l'énergie, variations significatives des taux de change des principales devises mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe met en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à un défendre un niveau de résultat en ligne avec les exercices précédents.

En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2022

Lundi 7 novembre 2022 après bourse

