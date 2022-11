DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires de 307,4M EUR sur les 9 premiers mois de 2022 en croissance de +24,2% par rapport à 2021 - Croissance organique de +4,4%

Chiffre d'affaires de 307,4M€ sur les 9 premiers mois de 2022

en croissance de +24,2% par rapport à 2021

Croissance organique de +4,4%

Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +24,2% (+59,9M€) sur les neuf premiers mois de 2022 et atteignent 307,4 millions d'Euros.

Le Groupe a bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de Maspica (Italie) et Safety Link (Australie), toutes deux intégrées dans le périmètre du Groupe au 1 er janvier 2022, ainsi qu'à l'intégration de la société Drypro (Mexique) au 1 er juillet 2022.

L'effet de périmètre positif (+16,0%) représente un impact de +39,6M€ sur le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022.

Les effets de change, positifs, s'élèvent à 9,4M€ depuis le début de l'année, soit un impact de +3,8% sur la variation du chiffre d'affaires.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +4,4% en 2022 (+10,8M€).

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2022 2021 Evolution

2022/2021 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe - 9 mois 307,4 247,5 +24,2% +4,4% 1 er trimestre 99,2 81,5 +21,8% +4,6% 2 ème trimestre 105,7 85,3 +23,8% +4,7% 3 ème trimestre 102,5 80,7 +27,1% +3,7% Chiffre d'affaires Europe - 9 mois 155,4 117,6 +32,0% +5,9% 1 er trimestre 54,2 41,4 +30,8% +6,5% 2 ème trimestre 53,2 39,6 +34,2% +6,8% 3 ème trimestre 48,0 36,6 +31,1% +4,3% Chiffre d'affaires Hors Europe - 9 mois 152,0 129,9 +17,1% +3,0% 1er trimestre 45,0 40,1 +12,5% +2,8% 2ème trimestre 52,5 45,7 +14,7% +2,9% 3ème trimestre 54,5 44,1 +23,7% +3,3%

Sur les neuf premiers mois de 2022, l'effet périmètre s'élève à +16,0% (+39,6M€) et l'effet de change s'élève à +3,8% (+9,4M€)

Europe

En Europe, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2022 (155,4M€) est en croissance de +37,7M€ (+32,0%) grâce à l'intégration de la société Maspica (Italie) au 1 er janvier 2022 (+31,0M€ soit +26,3% d'effet périmètre). L'effet de change (-0,2M€) est faible depuis le début de l'année en Europe (-0,2%).

La croissance organique, retraitée des effets de périmètre et de change est donc de +5,9% sur les neuf premiers mois de l'année (+6,9M€). La poursuite de la dynamique dans la plupart des pays de cette zone, ainsi qu'un effet de base favorable en début d'année sur l'activité Delta Plus Systems expliquent ce niveau de croissance.

Hors Europe

Le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe sur les neuf premiers mois de 2022 s'élève à 152,0M€, en augmentation de +22,1M€ (+17,1%) par rapport à 2021.

L'effet de périmètre lié à l'intégration de Safety Link (Australie) et de Drypro (Mexique) s'élève à 8,7M€ (soit une contribution de +6,7% à la croissance de la zone Hors Europe).

Les fluctuations de l'Euro par rapport au RMB et au Dollar (USD) ayant été plus marquées au cours des derniers mois, le Groupe enregistre sur 2022 un effet de change favorable de +9,6M€ sur le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe (+7,4%).

Retraitée des effets et change et de périmètre, la croissance organique du chiffre d'affaires est de +3,0% (+3,9M€) hors Europe sur les neuf premiers mois de 2022.

La Chine, qui a connu un repli d'activité significatif au second trimestre (-11%) en raison des mesures de confinements stricts appliquées dans plusieurs grandes villes du pays en avril et mai 2022, enregistre à l'issue des neuf premiers mois de l'année un faible repli de son activité (-2% en RMB et +8% en Euros) grâce à un retour à la normale intervenu à compter du mois de juin 2022.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé en Ukraine s'est élevé à 0,9M€ sur les neuf premiers mois de l'année. Ce niveau est inférieur de 1,1M€ à celui de 2021 (2,0M€) et de 1,6M€ par rapport au budget (2,5M€).

La bonne tendance observée en début d'année a été stoppée par la guerre qui a débuté fin Février 2022. L'arrêt des opérations de notre filiale Ukrainienne depuis cette date remet en cause le chiffre d'affaires que le Groupe ambitionnait de réaliser dans ce pays en 2022 (3,6M€ au total).

En dehors de ces deux faits marquants, la dynamique est restée positive dans les autres zones, en Amérique du Sud notamment, mais aussi au Moyen-Orient, région pénalisée ces dernières années et qui affiche un rebond soutenu en 2022.

Perspectives 2022

Confirmer une croissance organique positive du chiffre d'affaires en 2022

Réussir l'intégration des sociétés Maspica, Safety Link et Drypro, acquises en 2022

Défendre le niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte défavorable

Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Delta Plus Group a démontré depuis 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur son activité et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant à travers 9 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe enregistre depuis début 2022 une croissance organique dynamique de plus de 4%, confirmant la tendance du premier semestre.

Les premiers mois d'intégration des nouvelles filiales acquises (contribuant à un chiffre d'affaires proche de 40M€ sur les neuf premiers mois de l'année) sont satisfaisants et permettent de confirmer l'objectif affiché d'un effet périmètre de l'ordre de 14% sur l'ensemble de l'année.

Le Groupe ambitionne toujours par ailleurs pour 2022 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain.

En effet, les neuf premiers mois de l'année ont été marqués par des évènements qui ont fait peser des incertitudes sur le niveau de rentabilité à court terme : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine, persistance d'importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix des matières premières et de l'énergie, variations significatives des taux de change des principales devises mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe met en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de résultat en ligne avec les performances affichées au premier semestre 2022.

En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022

Jeudi 9 février 2023, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente

