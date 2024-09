Delta Plus (ALDLT) - Acquisition Benelux : Renforcement de la famille "Pieds" / Achat - Obj : 96,9 € - Pot. +44%

Pour mémoire, la famille de protection des pieds a toujours été la famille la plus importante du groupe et représentait jusqu'en 2021 environ 25% du CA. 2022 marque un renforcement significatif avec l'Acquisition de Maspica qui réalisait alors près de 40 M€ de CA. Au-delà du volume, cela a traduit une montée en gamme, la société italienne ayant un positionnement sur les chaussures de sécurité haut de gamme ce qui lui permettait d'afficher une marge d'Ebitda de 16% en 2022 vs 14,3% pour le groupe. Cette acquisition a fait de la famille « pieds » de loin la première famille de produits du groupe avec 32% du CA 2023 vs 21% pour la famille « Antichute », elle-même ayant un positionnement à forte valeur ajoutée.

Amor, qui est un pur distributeur et commercialisateur de produits dédiés à la protection des pieds, a un positionnement haut de gamme. Il adresse essentiellement des petits & moyens distributeurs et dispose d'un savoir-faire marketing reconnu ce qui lui a permis de détenir environ 20% de son segment selon la direction. Créé en 1999, Armor est un distributeur majeur de Maspica qui réalise au travers de ses produits près de 85% de son activité.

Chiffre d'affaires : La direction anticipe un apport en année pleine de 5 M€ une fois les « interco » éliminés et vise une croissance moyenne de 5-10% par an. L'intégration aura lieu en juillet 2024 et devrait amener un CA d'environ 2,5 M€ pour 2024.