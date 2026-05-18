Delta et Macy’s en hausse après l’annonce par Berkshire de nouvelles participations ; UnitedHealth en baisse

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18 mai - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N et de l'enseigne de grands magasins Macy’s M.N progressent en pré-ouverture, tandis que celles de l'assureur santé UnitedHealth UNH.N reculent après que Berkshire BRKa.N a annoncé des modifications de son portefeuille

** DAL et M progressent respectivement de 2,5% et 5,6% après que BRKa a révélé vendredi, après la clôture des marchés, un investissement de 2,65 milliards de dollars dans Delta et une participation plus modeste dans Macy’s.

** Berkshire a déclaré avoir également plus que triplé sa participation dans Alphabet GOOGL.O ; avec une valeur de 16,6 milliards de dollars, le titre figure désormais parmi les plus importants investissements en actions ordinaires de la société

** Elle a ajouté avoir également plus que doublé sa participation dans le New York Times NYT.N , détenant désormais 9,4% de l'éditeur

** Le document déposé montre que BRKa a acheté pour 15,94 milliards de dollars et vendu pour 24,09 milliards de dollars d'actions entre janvier et mars

** Berkshire a liquidé ou réduit plusieurs positions, notamment Amazon AMZN.O , UnitedHealth UNH.N , Visa V.N et Mastercard MA.N

** UNH a chuté de 5,1%

** Ces changements dans le portefeuille s'inscrivent dans le cadre du remaniement du premier trimestre qui a suivi la promotion de Greg Abel au poste de directeur général de Berkshire, succédant ainsi à Warren Buffett