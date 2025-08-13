Delta et Aeromexico demandent un délai supplémentaire pour conclure un accord antitrust

Les transporteurs Delta

DAL.N et Aeromexico se sont opposés mardi à la résiliation de leur accord antitrust, comme le propose le ministère américain des Transports, tout en demandant un délai supplémentaire pour le faire si nécessaire.

Dans une déclaration aux autorités, les deux compagnies ont demandé que la date limite soit repoussée au 28 mars de l'année prochaine, à la fin de la "saison d'hiver" du secteur, contre le 25 octobre actuellement.