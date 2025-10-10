 Aller au contenu principal
Delta et Aeromexico contestent la décision des États-Unis de dissoudre la coentreprise
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 21:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N et Aeromexico ont contesté une décision de l'administration Trump leur ordonnant de mettre fin à une coentreprise d'ici le 1er janvier, qui permettait aux transporteurs de coordonner les décisions en matière de programmation, de tarification et de capacité pour les vols États-Unis-Mexique.

Les compagnies ont déposé un recours contre la décision du ministère américain des transports le mois dernier auprès de la 11e cour d'appel de circuit , qui a été rendue publique vendredi. Le ministère a ordonné la fin de la coentreprise , qui existait depuis près de neuf ans, dans le cadre d'un certain nombre de mesures visant l'aviation mexicaine, en invoquant des problèmes de concurrence.

