Delta Drone : Brevet britannique pour la technologie de suppression du recul du système d'éjection

Delta Drone (FR001400H2X4 ALDR) a le plaisir d'annoncer que le 12 septembre 2023, l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a délivré un brevet pour la technologie d'élimination du recul associée au drone modulaire de Tonner Drones doté de capacités de tir et dédié au secteur militaire. La technologie concernée permet à un drone de rester stable en l'air lorsqu'il tire sur une cible.



Ce brevet britannique s'ajoute au brevet déjà approuvé pour la même technologie en Allemagne en décembre 2021. D'autres brevets sont en cours d'examen aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.



Brad Taylor, DG de Delta Drone, a déclaré : "Ce brevet renforce la valeur de la propriété intellectuelle de Delta Drone sur les marchés de la sécurité intérieure et de l'armée et place l'entreprise dans une position favorable dans ses discussions en cours avec des partenaires gouvernementaux et commerciaux potentiels".