Delta Airlines déçoit sur la prévision de chiffre d'affaires

Au troisième trimestre 2024, le bénéfice net a augmenté de 15% à 1,27 milliard de dollars et la marge opérationnelle est passée en un an de 12,8% à 9,8%. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,50 dollar, inférieur au consensus de 1,52 dollar. Les revenus opérationnels ont atteint 15,68 milliards de dollars, au deuxième trimestre, en hausse de 1%.

Ses rivales American Airlines, United Airlines et Southwest Airlines sont également attendues en baisse.

(AOF) - Delta Airlines est attendue en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié une prévision de chiffre d’affaires inférieure aux attentes pour le 4e trimestre. La compagnie aérienne américaine livre une fourchette de 13,9 à 14,2 milliards de dollars, alors que le consensus s’établissait à 14,22 milliards. elle invoque " la réduction de la demande de déplacements autour des élections" présidentielles américaines. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 1,60 et 1,85 dollar.

