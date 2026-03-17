Delta Air maintient ses prévisions de bénéfices pour le premier trimestre et revoit à la hausse ses prévisions de recettes

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Delta Air DAL.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait un bénéfice pour le premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions initiales, mais a relevé ses prévisions de revenus en raison d'une forte demande, alors que les prix du kérosène sont élevés en raison du conflit au Moyen-Orient.

La hausse des prix du kérosène, qui ont augmenté de plus de 50 % depuis les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran à la fin du mois de février, a jeté une ombre sur la prochaine saison estivale des voyages qui devrait ouvrir la voie à une reprise pour les transporteurs américains.

Delta a déclaré que les tendances de la demande des consommateurs et des entreprises s'étaient améliorées en mars, avec une forte performance de ses revenus principaux, premium et de fidélisation.

Les actions du transporteur ont augmenté de 3,55 % avant la mise sur le marché.

Delta s'attend maintenant à ce que les recettes du premier trimestre augmentent d'un pourcentage à un chiffre élevé, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 5 à 7 %.

La société avait prévu un bénéfice ajusté par action compris entre 50 et 90 cents.

Delta a déclaré qu'elle était bien positionnée pour faire face à l'environnement actuel et qu'elle était prête à adapter sa capacité si les prix des carburants restaient élevés.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation.

Le prix du kérosène se situe entre 150 et 200 dollars le baril, contre environ 100 dollars le baril avant la guerre. Les frappes iraniennes dans la principale région productrice de pétrole ont perturbé les approvisionnements et fermé les principales voies de navigation.

Mardi, la compagnie aérienne à bas prix Frontier Airlines

ULCC.O a légèrement revu à la baisse ses prévisions de pertes trimestrielles, la forte demande ayant permis de compenser la flambée des prix du kérosène.

Frontier a toutefois revu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, les perspectives de coûts à long terme devenant de plus en plus incertaines.

De son côté, JetBlue Airways JBLU.O a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les recettes unitaires du premier trimestre augmentent de 5 % à 7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance nulle à 4 %, citant une forte demande, tout en mettant en garde contre l'augmentation des coûts du carburant.

Les compagnies aériennes américaines sont plus exposées au choc des prix car la plupart d'entre elles ne couvrent pas le carburant, contrairement à certaines compagnies européennes et asiatiques.

Selon les analystes, l'impact sur les marges dépendra également de la durée du conflit et de la capacité des compagnies aériennes à compenser la hausse des coûts.