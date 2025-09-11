Delta Air Lines réaffirme ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une demande de transport soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a réaffirmé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et pour le trimestre en cours, misant sur une demande soutenue de voyages aux États-Unis.

Le transporteur a également revu à la hausse la limite inférieure de ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre jusqu'en septembre, s'attendant désormais à une croissance de 2 % à 4 %, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 0 % à 4 %.

Le sentiment positif contraste fortement avec le début de l'année, lorsque plusieurs transporteurs américains ont publié des prévisions sombres alors que les tarifs douaniers et les coupes budgétaires du président Donald Trump pesaient sur la demande de voyages.

La demande de voyages a depuis rebondi, les dirigeants des grandes compagnies aériennes ayant exprimé en juillet leur confiance dans la capacité de l'industrie à augmenter les tarifs aériens au cours de la dernière partie de l'année.

Les dernières données du Bureau des statistiques du travail du ministère de l'Emploi ont également montré que les tarifs aériens ont augmenté de 4 % en juillet.

Un plus grand nombre d'Américains ont également profité des offres de voyage et des réductions pendant les vacances pour s'envoler à l'intérieur du pays ou à l'étranger.