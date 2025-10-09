Delta Air Lines présente des perspectives optimistes grâce à l'augmentation des tarifs et à la reprise de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prévisions de bénéfices de Delta pour le quatrième trimestre dépassent les attentes des analystes

Delta fait état d'un rebond des réservations d'entreprises dans tous les secteurs

Des sources de revenus diversifiées assurent une certaine résilience

La fermeture du gouvernement pourrait avoir un impact sur les opérations et les dépenses de consommation

(Ajout d'actions au paragraphe 3) par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a annoncé jeudi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, grâce à une reprise de la demande de voyages d'affaires et à l'amélioration du pouvoir de fixation des prix.

La compagnie aérienne basée à Atlanta a déclaré que ses ventes s'étaient accélérées au cours des six dernières semaines dans toutes les zones géographiques, et a également fait état d'un rebond des réservations d'entreprises avec une amélioration dans tous les secteurs.

Les actions de Delta ont augmenté de plus de 5 % avant la mise sur le marché. Les actions de United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O , JetBlue JBLU.O et Alaska Air

ALK.N ont également gagné entre 2 et 5 %.

Une forte réduction de la capacité en sièges des compagnies aériennes sur le marché intérieur a fait grimper le prix des billets. Cela a contribué à l'augmentation des recettes unitaires de Delta, un indicateur clé du pouvoir de fixation des prix, au cours du trimestre de septembre, après une baisse au cours du trimestre précédent.

Alors que Spirit Airlines, en faillite, réduit ses opérations et que la plupart des transporteurs modèrent leurs plans de croissance pour éviter la pression des rabais, Delta s'attend à ce que son revenu unitaire reste positif au cours du trimestre de décembre.

La compagnie aérienne prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,60 $ et 1,90 $ par action pour le trimestre allant jusqu'à décembre. Le point médian de la prévision est de 1,75 $, alors que l'estimation moyenne des analystes est de 1,66 $, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires trimestriel de Delta devrait augmenter de 2 % à 4 % par rapport à l'année précédente.

La compagnie a déclaré un bénéfice ajusté de 1,71 $ par action pour le trimestre de septembre, contre une estimation moyenne de 1,53 $ par action par les analystes.

Le directeur général Ed Bastian a déclaré que Delta était également "bien positionnée" pour assurer une croissance des revenus et une augmentation des marges l'année prochaine.

Le ton optimiste de la compagnie aérienne contraste avec la première moitié de l'année qui a été difficile, lorsque les inquiétudes économiques ont assombri les perspectives de dépenses de voyage, incitant Delta et d'autres transporteurs américains à revoir leurs prévisions financières à la baisse ."

Ces prévisions ne tiennent toutefois pas compte des retombées de la fermeture du gouvernement américain. Plus de 13 000 vols ont été retardés cette semaine en raison du manque de personnel dans les installations de contrôle du trafic aérien. Les employés fédéraux travaillant sans salaire, la situation pourrait s'aggraver.

Certains voyageurs ont commencé à annuler leur voyage et à éviter les aéroports jusqu'à ce que les législateurs américains trouvent un moyen de rouvrir le gouvernement. Une fermeture prolongée risque également de peser sur l'activité économique en général et sur les dépenses de consommation.

En 2019, pendant les 35 jours de fermeture du gouvernement, Delta a subi un préjudice financier de 25 millions de dollars.

Malgré l'incertitude économique persistante, les analystes affirment que les flux de revenus diversifiés de la compagnie l'ont rendue mieux équipée que certains de ses rivaux pour protéger ses bénéfices.

La compagnie a toujours tiré plus de la moitié de ses recettes totales du programme de fidélisation par carte de crédit, des ventes de cabines premium et des activités de fret et de maintenance.

Elle a perçu 2 milliards de dollars de rémunération de la part d'American Express au cours du trimestre de septembre, grâce à une augmentation à deux chiffres des dépenses des consommateurs sur sa carte de crédit co-marquée.

Les recettes de Delta provenant des primes ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente et ont représenté environ 43 % des recettes provenant des passagers. En contraste, les recettes provenant de la cabine principale, sensible au prix, ont diminué de 4 % en glissement annuel.

Encouragée par ces bons résultats, la compagnie aérienne prévoit d'élargir considérablement son offre de sièges haut de gamme tout en réduisant la capacité de la cabine principale.