Delta Air Lines : des revenus et des bénéfices en hausse

8 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont augmenté d'environ 1% le mercredi avant les résultats trimestriels attendus tôt le jeudi, alors que les investisseurs suivent un rebond de la demande de voyages et du pouvoir de fixation des prix ** Dans son rapport précédent en juillet, DAL prévoyait un bénéfice ajusté de 1,25 à 1,75 $ par action pour le trimestre en cours. Pour l'ensemble de l'année, DAL prévoyait un bénéfice ajusté compris entre 5,25 et 6,25 dollars par action ** Le 7 septembre, DAL a réaffirmé () ces prévisions et a également relevé la limite inférieure de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel,

** Pour le trimestre de septembre, les analystes prévoient maintenant un chiffre d'affaires en hausse de 3 % à 15,05 milliards de dollars, un BPA ajusté de 1,53 $ par rapport à 1,50 $ l'année précédente, selon LSEG

** L'action DAL a récemment été évaluée à 8 fois les bénéfices attendus, bien en deçà du PE moyen à terme sur 5 ans (18)

** L'action DAL a baissé d'environ 5% depuis le début de l'année, alors que le S&P 500 .SPX a augmenté d'environ 15%

** 22 des 23 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 1 comme un "maintien"; la prévision médiane de 68 $ implique une hausse de près de 20 % par rapport aux niveaux actuels