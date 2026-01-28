Delta Air Lines commande 31 avions long-courrier à Airbus

Un Airbus de Delta Airlines se prépare à atterir à l'aéroport de Shanghai Pudong International Airport le 16 avril 2025 ( AFP / HECTOR RETAMAL )

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a passé une commande ferme de 31 nouveaux avions long-courrier à Airbus , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen.

Ce contrat concerne 16 A330-900 et 15 A350-900, des types d'appareils déjà exploités par le transporteur, a détaillé Airbus dans un communiqué, sans préciser le montant de la transaction.

Airbus ne publie plus ses tarifs, de toute façon jamais appliqués, depuis 2018. Au prix catalogue d'alors, la commande de Delta atteindrait quelque 9 milliards de dollars.

Delta Air Lines possède déjà une importante flotte d'Airbus, plus de 500 aéronefs, tandis que 200 autres sont en commande, a souligné le géant industriel.

Une fois livrés, les appareils dont la commande a été annoncée mercredi porteront à 55 le nombre d'A330 de Delta, dans sa version "neo" la plus récente, et 79 celui de ses A350, le dernier-né des long-courriers d'Airbus.

"Au moment où nous étendons notre réseau international et préparons notre flotte à desservir des marchés long-courrier supplémentaires, ces appareils amélioreront nos capacités et renforceront nos offres haut de gamme", s'est félicité le directeur général de Delta, Ed Bastian, cité dans le communiqué.

Le 13 janvier, Delta Air Lines avait annoncé une commande ferme de 30 Boeing 787, rival de l'Airbus A350, assortie du même nombre d'appareils en option.

En 2025, Delta a engrangé un bénéfice net en hausse de 44% à 5 milliards de dollars, sur un chiffre d'affaires de 63,4 milliards (+3% sur un an).