Delta Air annonce un manque à gagner de 200 millions de dollars en raison de la fermeture du gouvernement américain
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delta Air Lines DAL.N a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à un impact de 200 millions de dollars sur son bénéfice avant impôts du quatrième trimestre en raison de la fermeture du gouvernement aux États-Unis qui a pris fin le mois dernier.

L'impact sur la rentabilité se traduit par environ 25 cents par action, a déclaré le transporteur, ajoutant que la croissance des réservations de voyage était revenue à ses attentes initiales suite à la fin de la fermeture du gouvernement.

La fermeture du gouvernement, qui a duré 43 jours, a affecté les vols et contraint des milliers de contrôleurs aériens et d'autres employés à travailler sans salaire.

Plus tôt cette semaine, JetBlue JBLU.O a signalé un impact sur la performance opérationnelle du trimestre d'un point, en raison de l'ouragan Melissa en Jamaïque et des annulations liées à la fermeture.

Delta a déclaré que la demande pour le trimestre de décembre restait "saine" et que les tendances étaient fortes pour le début de l'année 2026.

La compagnie doit faire une présentation à la Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference plus tard dans la journée.

