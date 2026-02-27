Dell Technologies bondit grâce aux prévisions de croissance des serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Dell Technologies DELL.N bondit de 12,49% à 136,62 $ en pré-marché

** Le fabricant de PC s'attend à ce que les revenus de son activité de serveurs optimisés pour l'IA doublent au cours de l'exercice 2027; la société déclare qu'elle reversera davantage de liquidités aux actionnaires

** Les règles commerciales américaines et l'augmentation des coûts des puces mémoire pour l'IA ont poussé la société et HP à augmenter leurs prix pour compenser la hausse des dépenses

** J.P. Morgan estime que le leadership de la société en matière de calcul IA pour le cloud de niveau 2 et les entreprises, ainsi que la forte augmentation de ses revenus, lui offrent une plus grande flexibilité pour gérer ses marges d'exploitation et ses bénéfices

** La société s'attend à ce que les recettes des serveurs d'IA augmentent de 103 % au cours de l'exercice 2027

** Prévisions de revenus annuels de 138 à 142 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation des analystes de 125,54 milliards de dollars

** L'action est notée "achat" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 160 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, DELL a baissé de 3,49% depuis le début de l'année