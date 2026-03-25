Dell salué pour son nouveau portefeuille commercial
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 16:57
"Les utilisateurs veulent des appareils élégants et puissants. L'informatique a besoin de sécurité, de gestion et de discipline budgétaire. Le portefeuille commercial réinventé de Dell offre les deux", explique le constructeur de matériel informatique.
Dell affirme ainsi proposer une toute nouvelle gamme d'ordinateurs portables Dell Pro "plus fins, plus légers et plus puissants", qui permettent aux utilisateurs d'augmenter la productivité quotidienne grâce à des expériences premium, une autonomie plus longue et des performances nécessaires pour gérer des charges d'IA exigeantes.
"La gamme de stations de travail Dell Pro Precision introduit la station de travail mobile d'entrée la plus fine avec les derniers processeurs de classe H, offrant aux utilisateurs avancés des performances exceptionnelles dans un design ultra-mobile", ajoute le groupe.
Dell présente aussi de nouveaux écrans Dell Pro P avec fonctions de conférence intégrées et hubs de connectivité, ainsi que de nouveaux claviers et souris Pro, des moniteurs et périphériques qui "complètent une configuration de bureau moderne".
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