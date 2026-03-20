Dell progresse, Melius signalant des gains grâce aux difficultés de son rival Super Micro spécialisé dans les serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions du fabricant de PC et de serveurs optimisés pour l'IA Dell DELL.N augmentent de 4,2% à 163,40 dollars

** Melius Research estime que les difficultés de Super Micro Computer SMCI.O sont susceptibles de profiter à Dell de manière très disproportionnée

** Les actions de SMCI chutent de 27 % à 22,45 $ après que les procureurs américains ont inculpé trois personnes liées à l'entreprise, pour avoir aidé à faire passer en contrebande des milliards de dollars de technologie d'intelligence artificielle vers la Chine

** Selon la maison de courtage, sur la base des estimations actuelles, SMCI devrait livrer environ 47 milliards de dollars de serveurs d'IA au cours des quatre prochains trimestres et plus de 100 milliards de dollars au cours des huit prochains trimestres

** "Nous pensons qu'une part significative de ces ventes est maintenant à saisir car les entreprises et les clients à grande échelle réévaluent le risque de contrepartie" - courtage

** 20 des 26 courtiers évaluent l'action DELL à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et un à "vendre"; leur PT médian est de 167 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, DELL est en hausse d'environ 25 % cette année