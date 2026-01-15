Dell progresse, Barclays passe à "surpondérer" en raison de la force de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 janvier - ** Les actions du fabricant de PC Dell Technologies DELL.N augmentent de 1,9 % à 120,95 $ avant le marché
** Barclays passe de "equal-weight" à "overweight"
** Le courtier est positif concernant la société étant donné "la force des commandes de serveurs IA, la stabilité des marges opérationnelles de l'IA, les opportunités croissantes dans les serveurs d'entreprise et le stockage, et la gestion disciplinée et constante des coûts d'exploitation de DELL"
** La note moyenne de 26 analystes est "buy"; leur PT médian est de $165 - données compilées par LSEG
** En 2025, l'action a augmenté de 9,2 %
