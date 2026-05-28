Dell porté par l'IA enregistre une croissance record et relève fortement ses objectifs

Dell Technologies a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, soutenus par l'explosion de la demande pour ses serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Le groupe a enregistré la plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis son retour en Bourse en 2018, avec des revenus en hausse de près de 88% sur un an à 43,84 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action atteint 4,86 dollars, très au-dessus des attentes du marché. L'action bondissait d'environ 13% après la clôture de Wall Street.

La croissance du groupe est principalement portée par les serveurs équipés de processeurs graphiques Nvidia destinés aux infrastructures d'IA. Dell a indiqué que les revenus liés aux serveurs d'intelligence artificielle avaient progressé de 757% sur un an pour atteindre 16,1 milliards de dollars. Le groupe prévoit désormais 60 milliards de dollars de revenus liés à l'IA sur l'ensemble de l'exercice, contre 50 milliards auparavant. L'activité Infrastructure Solutions Group, qui regroupe les serveurs et équipements de centres de données, a vu ses revenus bondir de 181% à 29 milliards de dollars.

Dell a également fortement relevé ses prévisions annuelles et table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 165 et 169 milliards de dollars, soit une croissance implicite d'environ 47%. Le bénéfice net trimestriel a plus que triplé à 3,44 milliards de dollars. Le groupe bénéficie aussi d'importants contrats publics, notamment un accord de cinq ans de 9,7 milliards de dollars annoncé récemment par le Pentagone autour des services Microsoft 365. La division PC et équipements clients a également progressé de 17% grâce au lancement de nouveaux ordinateurs destinés aux entreprises.