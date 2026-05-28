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Dell en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 22:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** Les actions de Dell DELL.N ont bondi de 12,8 % pour atteindre 358,97 dollars après la clôture

** DELL prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 165 et 169 milliards de dollars, soit une forte hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 138 et 142 milliards de dollars

** Le fabricant de serveurs IA relève également ses prévisions de BPA ajusté annuel à 17,90 dollars, contre 12,90 dollars précédemment

** DELL affiche une hausse de 88 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 43,84 milliards de dollars, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes de 35,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté trimestriel de 4,86 dollars dépasse également l'estimation de 2,94 dollars

** L'action DELL a plus que doublé depuis le début de l'année

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