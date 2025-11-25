Dell devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans les résultats publiés après la clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N sont en baisse de 0,8% ce mardi, alors que la société devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre dans ses résultats trimestriels, attendus après la clôture de la bourse ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 27,13 milliards de dollars pour le troisième trimestre , contre 24,37 milliards de dollars l'année précédente, et à un BPA ajusté de 2,47 dollars, contre 2,15 dollars l'année précédente, selon LSEG ** La médiane des prévisions à 12 mois sur DELL est de160,00 $; l'action était à 126,26 $ en dernier lieu ** Les recommandations des analystes comprennent19 mentions "achat fort" ou "achat", six "maintien" et une "vente" ** Dell a relevé en août ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, soutenues par la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA, qui sont alimentés par les puces avancées de Nvidia NVDA.O ** L'action de Nvidia est en baisse mardi après un rapport publié lundi selon lequel Meta META.O est en discussion avec Google GOOGL.O pour utiliser ses puces d'intelligence artificielle

** L'action DELL est maintenant en hausse de ~10% depuis le début de l'année par rapport à un gain d'environ 15% pour le S&P 500 .SPX .