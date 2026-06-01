Dell dévoile son ordinateur portable XPS 13 à 699 dollars pour concurrencer le MacBook Neo d'Apple

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* Le nouveau XPS 13, proposé à 699 $, vise le marché sensible au prix

* Il vise à concurrencer le MacBook Neo et les appareils Windows d'entrée de gamme

* Lancement dans un contexte de pénurie mondiale de puces mémoire pour gagner des parts de marché

par Jaspreet Singh

Dell DELL.N a dévoilé dimanche son ordinateur portable le plus abordable, le XPS 13, alors que le fabricant de PC vise à conquérir des parts de marché au détriment du MacBook Neo d'Apple en attirant les étudiants et les jeunes professionnels.

Proposé à partir de 699 $ et à 599 $ pour les étudiants âgés de 16 ans et plus pendant la période de la rentrée scolaire, le XPS 13 vise à offrir une expérience supérieure à celle du MacBook Neo, a déclaré Dell.

Cette offensive agressive sur le marché des PC avec un ordinateur portable à prix réduit montre comment Dell s'est inspiré d'Apple pour élargir sa portée dans un secteur sensible aux prix et confronté à une offre de puces mémoire de plus en plus restreinte.

Dell a déclaré que le XPS 13 serait son modèle le plus fin et le plus léger, pesant environ 225 grammes de moins que le MacBook Neo d'Apple, tout en offrant un écran plus grand.

Apple AAPL.O a lancé la gamme MacBook Neo à partir de 599 $ en mars , ce qui a boosté ses résultats du deuxième trimestre fiscal un mois plus tard. Le Neo coûte 500 $ pour les étudiants et concurrence les Chromebooks et les appareils Windows abordables.

"Je leur accorde tout le mérite (Apple). C'est un bon produit qui confirme le marché dont nous parlons. Les étudiants et les consommateurs méritent de meilleures options à des prix abordables, et nous sommes d'accord", a déclaré Jeff Clarke, directeur des opérations de Dell.

Le nouvel ordinateur portable de Dell fait suite à l'annonce faite par l'entreprise en janvier lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas, où elle avait déclaré vouloir être compétitive sur toutes les gammes de prix du marché des PC grand public et avait annoncé son intention de lancer le XPS 13.

La société a également relancé en janvier sa gamme populaire d'ordinateurs portables XPS . Ces efforts visent à atténuer le ralentissement prévu des ventes de PC au second semestre de l'année, dû à la hausse des coûts des puces mémoire.

Le XPS 13 équipé de processeurs Intel Core de 3e génération sera bientôt disponible, tandis que le modèle doté de processeurs Intel Core Ultra de 3e génération et de la couleur Storm est attendu plus tard cet été.