Dell annonce le départ de la directrice financière
information fournie par AOF 09/09/2025 à 14:48

(AOF) - Dell annonce que sa directrice financière, Yvonne McGill, quittera ses fonctions le 9 septembre après une carrière au sein du groupe de près de 30 ans. Dell a nommé David Kennedy, vice-président senior des opérations commerciales mondiales et des finances de Dell, ancien vice-président senior et directeur de l'exploitation des ventes mondiales de Dell, ainsi que vice-président senior et directeur financier du groupe Client Solutions Group (CSG) de la société, au poste de directeur financier par intérim à compter du 9 septembre 2025.

Yvonne McGill exercera des fonctions consultatives jusqu'au troisième trimestre de l'exercice 2026 afin de faciliter une transition en douceur. La société a également lancé un processus de recherche afin de trouver un successeur permanent.

