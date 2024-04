Deliveroo suscite l'appétit des investisseurs malgré des ventes stagnantes au 1T

( AFP / - )

La société de livraisons de repas et d'alimentation Deliveroo bondissait de près de 7% jeudi à Londres grâce à une hausse de la valeur brute de ses transactions, malgré des ventes trimestrielles au final stagnantes.

Les ventes du groupes sont restées quasi inchangées sur un an à 514 millions de livres, avec une progression de 5% de la valeur brute des transactions - valeur de la commande plus les frais de livraison, donnée mise en avant par le groupe et très suivie par le marché - à 1,83 milliard de livres.

"Je suis heureux de notre début d'année, qui capitalise sur les bons progrès de 2023", "nous avons fait particulièrement des progrès sur les marchés internationaux ce trimestre avec des améliorations notables en France, aux Emirats arabes unis et à Hong Kong, et une solidité qui se poursuit en Italie", s'est félicité le fondateur et directeur général Will Shu.

L'action gagnait près de 7% à 129,60 pence à la bourse de Londres vers 09H20 GMT.

"Les ventes trimestrielles de Deliveroo ressortent un peu meilleures que les prévisions pour la valeur brute par transaction" et "c'est agréable de voir un retour de la croissance des commandes et de bons progrès dans les marchés internationaux", a commenté Russell Pointon, analyste chez Edison Group.

La valeur brute de transaction par commande tout comme le chiffre d'affaires à l'international ressortent cependant en léger repli.

"Le problème de Deliveroo n'est pas juste qu'il se dispute avec d'autres les parts d'un même gâteau mais que ce dernier se rétrécit alors que les gens n'ont plus envie de dépenser autant dans des livraisons régulières de repas", tempère Russ Mould, analyste de AJ Bell.