Delfingen:"Maintien de bonnes perspectives sur le long terme malgré un momentum exigeant"

Publication des résultats S1 2021

Delfingen publie des résultats S1 2021 de bonne facture avec un CA S1 2021 de 193,7 M€ (+130%, +52% en organique) et un ROC de 19,1 M€ (MOC de 9,8% vs 1,7% en 2020 et 6,7% en 2019). Néanmoins la pénurie de semi-conducteurs et la hausse du prix des matières premières viennent entamer un S2 attendu désormais en hausse de 5% environ sur la partie historique. La guidance est ainsi révisée à la baisse avec un CA 2021 de 360 M€ environ (vs 370 M€) et une MOC de 8% (vs entre 8% et 9%).

Recommandation

Suite à note ajustements et au rerating de la valeur, notre objectif de cours passe à 60,00 € (vs 61,00 €) et notre recommandation à Neutre (vs Achat).