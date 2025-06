DELFINGEN INDUSTRY : L'Assemblée générale mixte des actionnaires approuve le changement de dénomination sociale de DELFINGEN Industry pour DELFINGEN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 20 juin 2025

L'Assemblée générale mixte des actionnaires approuve le changement de dénomination sociale de DELFINGEN Industry pour DELFINGEN

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant, annonce que l'ensemble des résolutions soumises au vote a été approuvé lors de l'Assemblée Générale Mixte réunie le 5 juin 2025, sous la présidence de Gérald Streit, Président-directeur général.

Parmi ces résolutions figure notamment l'approbation du changement de dénomination sociale de DELFINGEN Industry. À compter du 1 er juillet 2025, la société sera dénommée DELFINGEN.

Le code mnémonique (ALDEL) et le code ISIN (FR0000054132) demeurent inchangés.

Prochain rendez-vous :

28 juillet 2025 : publication du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 (après Bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies,…).

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de l'automobile et de l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.