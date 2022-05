DELFINGEN INDUSTRY : DELFINGEN INDUSTRY : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

Chiffre d'affaires trimestriel au-delà des 100 M€

Nette surperformance du marché automobile, dans toutes les régions

Bonne dynamique de la division industrielle à périmètre constant

Ventes

Ventes consolidées du 1er trimestre 2022

En M€ T1 2022* T1 2021 Publié Organique Effet change Changement périmètre Chiffre d'affaires 102,2 100,3 1,9% 0,6% 3,4% -2,1% Mobilité 87,7 84,7 3,5% 0,3% 3,2% - Industriel ** 14,6 15,6 -6,6% 2,7% 4,4% -13,7%

*non audité

** périmètre 2021 : cession de l'activité sangles et ceintures techniques au 30 juin 2021

Marché Mobilité : surperformance du marché de 4,8 pts

La production automobile mondiale est en baisse de 4,5 % au premier trimestre dans un contexte encore difficile avec les tensions sur les composants électroniques, la crise russo-ukrainienne ou les restrictions sanitaires en Chine. DELFINGEN surperforme le marché de 4,8 pts et de 13,8 pts hors effet mix géographique de ses ventes. En effet, la baisse de la production automobile est particulièrement marquée en Europe (-18 %) où le groupe réalise 53 % de ses ventes, avec l'arrêt temporaire de nombreuses usines constructeurs, notamment en Allemagne.

A fin mars 2022, le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants est en légère hausse de 0,3 % (+3,5 % en données publiées). L'effet des taux de change à fin mars est positif de 2,7 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

Chiffre d'affaires cumulé à fin mars 2022 :

Par activité :

En M€ 2022* 2021 Publié Organique Effet change Systèmes de protection 70,1 69,7 0,5% -2,3% 2,9% Transfert de fluides 15,0 12,5 20,5% 15,6% 4,9% Autres 2,5 2,6 -0,4% -3,5% 3,0%

Par région :

Toutes les régions surperforment le marché automobile :

En M€ 2022* 2021 Publié Organique Effet change Evolution du Marché Automobile *** Performance vs Organique (en pts) Amériques 30,9 25,2 22,5% 13,8% 8,7% -3,4% 17,2 Europe - Afrique 46,2 50,3 -8,2% -7,9% -0,3% -18,4% 10,5 Asie 10,6 9,2 15,4% 8,2% 7,3% 0,2% 8,0

*** Source : S&P Global Mobility avril 2022

Marché Industriel

Les ventes du Marché Industriel sont en hausse de 2,7 % à taux de change et périmètre constants (-6,6 % en données publiées), avec un impact négatif (-13,7 %) du changement de périmètre suite à la cession de l'activité "Sangles et ceintures techniques" en juin 2021.

L'effet des taux de change à fin mars 2022 est favorable de 0,7 M€.

Perspectives

L'incertitude pèse sur les marchés avec de multiples facteurs tels que la situation en Ukraine ou les perturbations de chaînes logistiques.

Selon les estimations de S&P Global Mobility (ex IHS Markit) publiées en avril 2022, la production automobile mondiale devrait s'établir à 80,6 millions d'unités en progression de 4 % par rapport à 2021.

DELFINGEN reste très prudent sur les anticipations de marché, toutefois, compte tenu de son positionnement stratégique dans les solutions de protection des câblages électriques des véhicules, de son leadership et de sa présence mondiale, DELFINGEN anticipe une surperformance du marché de 2 à 3 pts.

DELFINGEN s'adapte à ces conditions économiques extrêmes tout en saisissant les opportunités de croissance liées à la transformation du marché vers une mobilité plus propre et responsable.

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués

WWW.DELFINGEN.COM

EURONEXT Growth Paris

Code ISIN : FR 0000054132

Mnémonique : ALDEL Prochain communiqué : 29 juillet 2022

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022

Contact : M. Christophe Clerc : +33 (0)3.81.90.73.00

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mW2bYsdmkm6WmpxrZZiXbWGUZm5kx2PHZpXLmGZolZyWcJtnmpdomJWeZnBlmW5u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74498-cp_delfingenindustry_cat1-2022_06052022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com