DELFINGEN INDUSTRY : Delfingen annonce deux acquisitions en Allemagne et en Corée sur les marchés stratégiques de la protection des câblages pour la mobilité et pour l'industrie

Delfingen annonce deux acquisitions en Allemagne et en Corée sur les marchés stratégiques de la protection des câblages pour la mobilité et pour l'industrie

Delfingen (Euronext Paris, ISIN code : FR0000054132), équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, annonce ce jour les acquisitions des sociétés REIKU et AHN Chem.

Delfingen acquiert 85% de REIKU GmbH , société familiale allemande, créée en 1969, et implantée à Wiehl. Spécialisée dans la protection des câblages des applications industrielles (robotique, automatismes, …), REIKU GmbH compte 60 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros.

Cette opération permet à Delfingen d'accélérer sa diversification dans le domaine des applications industrielles, qui constitue l'un de ses axes prioritaires de développement. Le marché industriel représente 14% du chiffre d'affaires en 2022.

Delfingen acquiert 100% de AHN Chem Co. Ldt , société coréenne implantée dans la ville de Gyeongsan. Spécialisée dans les gaines textiles et les écrans thermiques pour la protection des faisceaux électriques, tubes et durites, AHN Chem Co. Ldt compte 40 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en croissance de 20%.

Cette opération permet à Delfingen de renforcer sa position auprès des constructeurs et équipementiers coréens ainsi que de poursuivre le développement de son expertise textile, un marché en forte croissance pour adresser les enjeux des nouvelles motorisations électriques et hybrides.

Ces acquisitions sont relutives sur la performance opérationnelle de Delfingen et seront consolidées dans les comptes à compter du 1 er avril 2023. Le management respectif des deux sociétés s'est engagé à rester dans le nouvel ensemble.

Gérald Streit, Président-Directeur Général de Delfingen déclare à cette occasion : « Je suis très heureux et très fier de la réalisation de ces deux acquisitions qui sont clés dans l'accélération de notre déploiement sur les marchés stratégiques et à fort potentiel de la protection des câblages tant pour la mobilité que pour l'industrie, et dans le renforcement de nos positions géographiques en Corée et en Allemagne ».

A propos de Delfingen ( www.delfingen.com )

Delfingen est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 38 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

