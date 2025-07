Delfingen: bien orienté après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 15:56









(Zonebourse.com) - Delfingen gagne plus de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 215,2 millions d'euros pour son premier semestre 2025, en baisse 4,2% en comparaison annuelle, intégrant l'arrêt anticipé de contrats liés à l'activité tubes pour transferts de fluides.



La période a en effet été marquée par la poursuite de la mise en oeuvre d'IMPULSE 2026, avec des actions structurantes qui ont permis d'adapter l'organisation industrielle et de maîtriser les coûts fixes, dans un contexte de demande atone.



Delfingen anticipe, pour le premier semestre 2025, une progression de sa marge opérationnelle courante, de plus de deux points, reflétant ainsi une stricte discipline financière et la bonne exécution opérationnelle du plan IMPULSE 2026.



Néanmoins, bien qu'il anticipe une nette amélioration de sa marge opérationnelle sur l'année, il prévient que 'le niveau particulièrement élevé attendu au premier semestre ne saurait être extrapolé à l'ensemble de l'exercice' du fait de la saisonnalité.





Valeurs associées DELFINGEN 26,2000 EUR Euronext Paris +4,80%