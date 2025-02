Delfingen: baisse de 7% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - Delfingen affiche un chiffre d'affaires en baisse de 7,2% à 423,7 millions d'euros au titre de 2024 (-8% à périmètre et taux de change constants), avec une contraction de 8,4% de son activité automobile et une quasi-stabilité (-0,4%) de son activité industrie.



Au regard de l'évolution de l'activité conforme à ses anticipations et de la mise en oeuvre des premières mesures du plan IMPULSE 2026, le groupe réaffirme sa confiance dans l'atteinte d'une marge opérationnelle courante supérieure à 5% sur 2024.



La marge opérationnelle courante du second semestre devrait être meilleure qu'au premier semestre. Enfin conformément à ses engagements, Delfingen devrait afficher une dette nette hors IFRS en diminution en 2024 par rapport à 2023.





Valeurs associées DELFINGEN 15,55 EUR Euronext Paris +0,32%